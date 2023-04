Dalilla Hermans blijft coördinator van Brugge Culturele Hoofdstad na stemming in gemeenteraad: “Laat ons mensen kansen geven”

Opiniemaakster Dalilla Hermans blijft coördinator voor Brugge Culturele Hoofdstad 2030. Dat heeft de Brugse gemeenteraad maandagavond besloten. Vlaams Belang had in de gemeenteraad een motie voorgelegd om de aanstelling van Hermans te vernietigen.

Na heel wat ophef rond de aanstelling van Dalilla Hermans werd de zaak nog een laatste keer besproken op de Brugse gemeenteraad. Vlaams Belang diende een motie in om de aanstelling van Hermans ongedaan te maken. Raadslid Stefaan Sintobin stelde zich vragen bij de figuur van Hermans zelf en ook bij de procedure voor haar aanstelling tot coördinator. N-VA liet weten de aanstelling van Hermans te aanvaarden indien bleek dat de procedure correct is verlopen.

Schepen van Cultuur Nico Blontrock (CD&V) legde daarop uit hoe de columniste werd verkozen tot coördinator. “Mevrouw Hermans werd op basis van haar cv en motivatiebrief uitgenodigd voor een gesprek met een jury, net als nog drie andere kandidaten. Op basis van de gesprekken oordeelde de jury dat Hermans de beste kandidate was.”

Blontrock verduidelijkte ook waarom Hermans precies werd gekozen. “Haar opleiding journalistiek en grafische vormgeving zijn relevant. Haar opdrachten als auteur, opiniemaker, moderator en columniste matchen met de functie. Ze woont in Brugge en is goed ingeburgerd in het Brugse cultuurveld. Verder beschikt ze ook over een ruim en relevant netwerk binnen cultuur, jeugd en media.”

Uiteindelijk stemde enkel Vlaams Belang voor de motie. Alle andere partijen stemden tegen. De aanstelling wordt dus niet ongedaan gemaakt.

“Laat ons mensen kansen geven”

Burgemeester Dirk De fauw (CD&V) riep nog op tot sereniteit. “Laat ons mensen kansen geven. Als een bekwame jury zegt dat dit de meest bekwame persoon is om dit traject te begeleiden, dan blijf ik daar als burgemeester samen met het college achter staan. Ik hoop dat we dit vanavond kunnen afsluiten, want er is onze stad al bijzonder veel schade aangebracht met alles wat hier rond is verteld.”

Op de Burg verzamelden maandagavond ook heel wat mensen om hun steun te uiten voor Dalilla Hermans na een oproep van de lokale CD&V-afdeling. “Het belangrijkste is dat we respect hebben voor elkaar, ongeacht gender, huidskleur, geloofsovertuiging of beperking”, klonk het daar.