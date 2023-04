Pablo Kukartsev en Nova Marring vallen in de prijzen bij de VolleyProms 2023

Pablo Kukartsev (Roeselare) en Nova Marring (Asterix Avo Beveren) zijn op de VolleyProms 2023 in Affligem verkozen tot Speler en Speelster van het Jaar in de Belgische volleybalcompetities.

De 30-jarige Argentijnse hoofdaanvaller Pablo Kukartsev is aan een erg knap seizoen bezig met Roeselare. De West-Vlamingen slikten in de Lotto Volley League slechts een nederlaag, vorige maand tegen Maaseik (3-1). Roeselare en Maaseik strijden vanaf vrijdag voor de titel in de Champion Final, die naar een best-of-five wordt gespeeld. Daarin heeft het team van Steven Vanmedegael het thuisvoordeel. Verder legden Kukartsev en co. een knap parcours af in Europa. Ze schopten het tot in de finale van de CEV Cup. Daarin bleek het Italiaanse Modena nipt te sterk na een golden set. En eind februari won Roeselare voor de 15e keer de Beker van België, na een 3-0 zege in de finale tegen Menen.

Nova Marring. — © Geert De Rycke

Bij de vrouwen ging de trofee naar de 22-jarige Nederlandse opposite Nova Marring van Asterix Avo Beveren, dat zondag een optie op de landstitel nam door uittredend kampioen VDK Gent met 2-3 te kloppen in de eerste match van de titelfinale. In de eindstrijd krijgt Asterix nu twee kansen om het voor eigen supporters af te maken. Zaterdag is het tweede duel voorzien, een eventuele derde wedstrijd volgt op maandag 1 mei. Asterix Avo veroverde eind februari de Beker van België na een 3-2 overwinning tegen VDK Gent.

Ferre Reggers (Maaseik) ontving de trofee voor Rookie van het Jaar, bij de vrouwen was die eer weggelegd voor Anna Koulberg (Asterix Avo Beveren).

De award voor Coach van het Jaar ging naar Steven Vanmedegael (Roeselare). Trainer Kris Vansnick (Asterix Avo Beveren) viel in de vrouwencompetitie in de prijzen.

Wout D’heer (Trentino) en Kaja Grobelna (Chieri) werden verkozen tot beste Belgen in het buitenland.

De Most Valuable Player-titels gingen naar Gil Hofmans (Guibertin) en Kory White (Oostende). Willy Vinck kreeg een Lifetime Achievement Award. Nina Coolman (Oudegem) en Jelle Sinnesael (Menen) werden in de bloemetjes gezet vanwege hun Career Achievement.

Wim Cambré tot slot werd uitgeroepen tot beste scheidsrechter.