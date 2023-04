Het houdt niet op: Eden Hazard is weer out met enkelblessure

Eden Hazard (32) moet opnieuw een fikse domper verwerken. De voorbije weken mocht de dribbelaar héél af en toe weer eens invallen bij Real Madrid, maar nu zit hij niet in de selectie voor de match van dinsdagavond tegen Girona. Hazard trainde nochtans mee met de Koninklijke, maar kreeg in die oefensessie een tik tegen zijn enkel en is nu weer out.