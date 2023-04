Titelverdedigster Ons Jabeur geeft forfait voor toernooi Madrid door kuitblessure

“Ik heb een kleine scheur in mijn kuit en heb meer tijd nodig om te herstellen. Jammer genoeg zal ik mijn titel in Madrid dit jaar niet kunnen verdedigen. Ik wens iedereen een prachtig toernooi toe en hoop volgend jaar terug te keren”, schrijft ze.

Jabeur moest afgelopen zaterdag op het toernooi in Stuttgart in de finale tegen de Poolse nummer 1 van de wereld Iga Swiatek al na drie games opgeven. Ze had toen duidelijk last van de linkerkuit.