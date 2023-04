Brad Pitt gaat mee ‘racen’ tijdens grand prix van Groot-Brittannië voor nieuwe film van Lewis Hamilton

De naam van de film is nog niet bekendgemaakt, maar het verhaal wel. Het gaat over een gepensioneerde formule 1-piloot die een opkomend talent coacht. Voor de opnames mag Pitt dus ook in de opwarmronde van de grand prix van Groot-Brittannië met een raceauto rijden. Echt racen zal het niet worden, want tijdens die ronde rijden de piloten met lage snelheid om hun banden op te warmen en te controleren dat er geen gevaar op het circuit is. Een bron is bij The Sun toch enthousiast: “Brad Pitt zien in de Britse GP zal voor de televisiekijkers en de fans in Silverstone een ongelooflijk moment zijn.”

De producer van de film is trouwens allerminst een onbekende: hij wordt namelijk geproduceerd door Dawn Apollo Films, het productiebedrijf van meervoudig wereldkampioen Formule 1 Lewis Hamilton. De filmindustrie is niet nieuw voor Hamilton. Hij had al kleine gastrollen in de animatiefilms Cars 2 en Cars 3 en in de film Zoolander 2. Hamilton zegt tegen ESPN dat hij bij deze film wel aan het script werkt, maar zelf geen rol zal spelen. “Wij, racers, moeten betrokken zijn, maar we zijn geen acteurs”, zegt Hamilton. “We willen niet dat de film slecht is, dus dat is waarschijnlijk de reden dat ik er ook niet in zit.”

Formule 1-CEO Stefano Domenicali zei tegen website Motorsport.com dat de opnames rond de tweede helft van het seizoen zullen beginnen. De race in Engeland is op 6 juli. Dat betekent dat het een van de eerste draaidagen kan zijn van de film. Volgens Domenicali wordt er ook tijdens andere raceweekenden gedraaid. De film moet volgend jaar uitkomen.