Bussen met Nederlandse kinderen geëvacueerd na botsing in Beverentunnel . — © TV Oost

Beveren

In de Beverentunnel richting Stabroek zijn maandagavond twee bussen en een vrachtwagen in aanrijding gekomen. Op de bussen zaten een honderdtal Nederlandse kinderen. De vrachtwagenchauffeur,een begeleider en vier kinderen raakten lichtgewond. De kinderen waren tijdens een vakantietrip in Londen besmet met het norovirus en waren nu op de terugweg naar Nederland.