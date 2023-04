Vijftien jaar was Luca Brecel (28) toen zijn idool Ronnie O’Sullivan (47) hem zijn telefoonnummer in de hand propte. “Je mag me altijd en overal bellen.” Vraagt The Belgian Bullet dertien jaar later ook advies voor zijn eerste WK-kwartfinale? “Ik sta intussen in de top 16, dan ga je iets anders met mekaar om.”