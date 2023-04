Jonge Genkse inbrekers vallen door de mand door bloedspoor

Twee Genkenaars (beiden 22) zijn maandag veroordeeld voor de inbraak in een woning in Genk. Ze gingen ervandoor met juwelen. Een van de dieven verwondde zich tijdens het inslaan van het raam, een bloedspoor op het nachtkastje deed hen de das om.

De dochter van de bewoonster van het huis stapte naar de politie nadat er op 25 december 2019 was ingebroken. Aan de achterzijde van het huis werd het raam van de woonkamer stukgeslagen, waarna de dieven alles doorzochten en aan de haal gingen met een vergulde halsketting en armband, een parelarmband en een zaklamp. De bewoonster was op dat moment opgenomen in het ziekenhuis.

DNA-match

Tijdens het inslaan van het raam had een van de dieven, toen amper 19 jaar oud, zich verwond aan het glas. Bloedsporen op het nachtkastje en een handtas in de woning zorgden voor een DNA-match. Twee handpalmafdrukken op het stukgeslagen raam wezen dan weer naar zijn kompaan. Zijn telefoon werd op het moment van de diefstal ook gecapteerd onder de zendmasten in de buurt.

Tijdens de behandeling van de zaak voor de Tongerse rechter gaven de prille twintigers de diefstal toe. Een van hen krijgt een celstraf van 14 maanden met volledig uitstel en een boete van 800 euro. De tweede moet een werkstraf van 140 uur uitvoeren. Als hij dat niet doet, komt er eveneens een celstraf van 14 maanden in de plaats. Ook hij moet een boete van 800 euro ophoesten.