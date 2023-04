Natuurhulpcentrum zet extra verzorgers in om jonge dieren in nood op te vangen

Oudsbergen

In het Natuurhulpcentrum in Oudsbergen komen steeds meer jonge dieren in nood binnen. Het is het gevolg van de klassieke babyboom van dieren in de lente. Het gaat om zo’n 30 tot 40 dieren per dag waarvan de overgrote meerderheid klein en kwetsbaar is. De piek zit er volgende maand aan te komen en het Natuurhulpcentrum heeft dan ook extra verzorgers moeten zoeken die zich ontfermen over het jonge wild.