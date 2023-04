Laureaten BNXT Basketball Awards: Pierre-Antoine Gillet (Oostende) 65ste Belgische Speler van het Jaar van het Nieuwsblad

De prijzen van de BetFirst BNXT League Basketbal Awards werden maandagmiddag in DB Video in Aartselaar uitgereikt. De trofee van Belgische Speler van het Jaar, voor het eerst uitgereikt in 1959 (winnaar Jef Eygel), van het Nieuwsblad is één van de oudste sportprijzen in België. Op de erelijst fonkelen indrukwekkende namen als Willy Steveniers, René Aerts, John Loridon, Rik Samaey, Eric Struelens, Ronny Bayer, Jacques Stas, Jean-Marc Jaumin, Tomas Van den Spiegel, Sam Van Rossom, Roel Moors en Christophe Beghin.

“Voor de tweede keer uitverkozen worden en naast illustere voorgangers is een eer. Zeker ook omdat ik de voorbije jaren veel genomineerd was, maar het niet haalde. Collectief succes is het belangrijkste, maar af en toe een individuele trofee winnen is toch een beetje de kers op de taart,” straalde Pierre-Antoine Gillet. De 32-jarige power forward is niet de talentrijkste speler van de BNXT League. Wel een karakterspeler “pur sang”. Gillet gaat steeds tot het gaatje en is voorbeeld voor elke jeugdspeler. Bij Oostende en ook bij de Belgian Lions is hij één van de absolute sterkhouders. Op zijn erelijst fonkelen als zes titels en vijf Belgische Cups met Oostende. Van 2017 tot 2020 vertoefde hij in het buitenland (Chalon, Canarias Tenerife, Fuenlabrada) maar in 2020 keerde hij terug naar de kust. De in Hoei geboren Gillet was met de Belgian Lions al op drie Europese kampioenschappen actief en telt maar liefst 104 caps. Dit seizoen is hij goed voor een mooi gemiddelde van 10 punten, 4 rebounds en 1 assist. “Ik bedank mijn club Oostende, de coaching-staf en mijn ploegmaats. Uiteraard ook de vele fans van Oostende die ons steeds pushen. Deze trofee zal ik koesteren, maar alle focus gaat nu naar het slot van de campagne en de play-offs. We grepen met Oostende dit seizoen naast winst in de Beker van België. De Belgische titel en de BXNT-titel zijn nog twee trofeeën die we de komende maand kunnen winnen. We zullen alles uit de kast halen om met Oostende succesvol te blijven. Waar mijn toekomst ligt? Ik lig nog één jaar onder contract bij Oostende. Of het buitenland een afgesloten hoofdstuk is? Ik hou de deur op een kier en zie wat er op mij afkomst,” aldus nog kersvers Belgische Speler van het Jaar Pierre-Antoine Gillet.

Pierre-Antoine Gillet met de trofee. — © BELGA

Thijs De Ridder (Antwerp Giants): Belofte van het Jaar en “Sixt Man of the Year”

Thijs De Ridder was echt in de wolken toen hij maar liefst twee trofeeën mocht ontvangen. “Stiekem hoopte ik op die van Belofte van het Jaar. Dat ik ook de “Sixt Man of the Year” won is echt wel een verrassing. Dit is ongelooflijk en ik wil iedereen bedanken in dit individueel succes. Mijn ongelooflijke ploegmaats, de coaching-staf en onze fans die, ook in moeilijke momenten achter ons bleven staan.” Thijs De Ridder is nog maar 20 jaar jong en is met zij 2m05 een fysiek sterke power forward die dit seizoen volledig ontbolsterde bij Antwerp Giants. “Het is een droom om vanuit de jeugdselecties en in eigen stad op het hoogste niveau mee te draaien. Hier doe je het voor. Eerst collectief succes met het winnen van de Beker van België tegen Oostende en nu twee individuele prijzen. Weet je wat het verschil is met het begin van het seizoen? Bij de start van de campagne waren we niet echt een groep. Na de Amerikaanse spelerswissels zijn we één blok. De buitenlanders en de Belgen gaan door het vuur voor elkaar. Spencer Butterfield was naast Jean-Marc Mwema het cement van de ploeg. Zijn blessure was een domper. Ferdinand Zylka is echter een goede vervanger. Binnenkort komt Desonta Bradford terug uit blessure. Na de succesvolle Night of the Giants en een 9 op 9 in Elite Gold willen we nog meer vlammen en successen boeken,” zei Thijs De Ridder dit seizoen goed voor een gemiddelde van 11 punten en 6 rebounds. In februari maakte hij zijn debuut voor de Belgian Lions en ondanks een contract van één jaar bij de Giants heeft hij vele aanbiedingen uit het buitenland op zak. “Ik bekijk met mijn agent de opties. Nog een seizoen bij de Giants is mogelijk, maar ik wil uiteraard op termijn graag naar een sterke buitenlandse competitie.”

Thijs De Ridder met één van zijn twee trofeeën. — © BELGA

Ivica Skelin Coach (Antwerp Giants) van het Jaar

Ivica Skelin van Antwerp Giants werd verkozen tot Coach van het Jaar. De 49-jarige Kroaat heeft een lang verleden in het Belgische en Nederlandse (Pepinster, Leuven Bears, Charleroi, Groningen) basketbal en werd vorige zomer coach bij de Sinjoren. De start van de Giants was rampzalig, maar na het vervangen van drie Amerikanen pakte de mayonaise en waren de Giants vertrokken voor een comeback. “Met dank aan mijn vernieuwde selectie. Zij vormen een hecht team en dat resulteerde in winst in de Belgische Cup en een 9 op 9 op in de Elite Gold. Ook mijn ganse staf en al de mensen rond de club zorgden mee voor dit succes,” zei Ivica Skelin. “Als coach ben je maar een deeltje van het succes. Uiteraard ben ik blij met deze onderscheiding. Ik was al tweemaal Coach van het Jaar in Nederland, maar dit is de eerste in België. De Beker van België veroveren met het team gaf uiteraard nog meer voldoening. Voor een stad als Antwerpen is het belangrijk om prijzen te winnen. Of we kampioen gaan worden? Ik heb voor het seizoen gezegd dat trofeeën winnen niet vanzelfsprekend is. Je moet geduld hebben en bouwen. We zitten in een mooie situatie. Maar dat is ook Oostende en de andere ploegen die aan de play-offs beginnen. Stap voor stap en vrijdag in ZZ Leiden proberen om die poleposition te pakken is de volgende uitdaging.”

Ivica Skelin is de nieuwe Coach van het Jaar. — © BELGA

Brian Fobbs (Kangoeroes Mechelen) MVP

Brian Fobbs van Kangoeroes Mechelen werd verkozen tot MVP (meest waardevolle speler) van het seizoen. Dit is trofee waar alle nationaliteiten voor in aanmerking komen. De 25-jarige Amerikaanse forward begon spectaculair aan het seizoen. Op 21 januari viel hij echter met een zware achillespeesblessure uit, werd geopereerd en kan pas in augustus zijn wederoptreden maken. In veertien wedstrijd was hij goed voor een gemiddelde van 20 punten, 4 rebounds en 2 assists. “Eerlijk, ik had het niet verwacht. Ik ben al maanden out. Dat de mensen mij niet vergeten zijn voelt goed aan. Ik revalideer bij mijn club en ben Kangoeroes dankbaar dat ze me op alle vlakken steunen. Deze Award koester ik en geeft me nog meer honger richting mijn comeback. Of ik volgend seizoen nog een Kangoeroe ben? Dat zal de volgende weken duidelijk worden,” aldus de onfortuinlijke Brian Fobbs. Kangoeroes Mechelen won nog een tweede Award. Wen Mukubu, die vorig seizoen Belgische Speler van het Jaar werd, werd verkozen tot de “Defensive Player of the Year”.

Brian Fobbs van Kangoeroes Mechelen is de MVP. — © GOYVAERTS/GMAX AGENCY

Uitslagen BNXT Basketbal Awards

Belgische Speler van het Jaar (het Nieuwsblad)

1. Pierre-Antoine Gillet (Oostende) 86 punten 15X1ste

2. Jonas Delalieux (Limburg United) 77

Domien Loubry (Kangoeroes Mechelen) 68

Belofte van het Jaar (het Nieuwsblad)

1. Thijs De Ridder (Antwerp Giants) 158 punten 26X1ste

2. Siebe Ledegen (Okapi Aalst) 41

3. Jo Van Buggenhout (Kangoeroes Mechelen) 34

Coach van het Jaar (BNXT-League)

1. Ivica Skelin (Antwerp Giants) 103

2.Kristof Michiels (Kangoeroes Mechelen) 76

3. Sam Rotsaert (Spirou Charleroi) 56

MVP (alle nationaliteiten-BNXT League)

1. Brian Fobbs (Kangoeroes Mechelen) 94

2. Breein Tyree (Oostende) 74

3. Desonta Bradford (Antwerp Giants) 35

Defensive Player of the Year (BNXT League)

1. Wen Mukubu (Kangoeroes Mechelen) 73

2. Chris-Ebou N’Dow (Heroes Den Bosch) 70

3. Jean-Marc Mwema (Antwerp Giants) 52

Sixt Man of the Year (BNXT League)

1. Thijs De Ridder (Antwerp Giants) 139

2. Maarten Bouwknecht (ZZ Leiden) 92

3. Olivier Troisfontaines (Oostende) 70

Scheidsrechter van het Jaar (BNXT League)

1. Nick Van Den Broeck&Tijmen Last (NL)