Sinds dit weekend is Matthias Schoenaerts te zien in ‘Django’.

De voorbije drie jaar moest hij zich tevredenstellen met slechts één klein rolletje, maar met zijn eigen versie van de iconische western Django en de prestigieuze HBO-serie The regime treedt Matthias Schoenaerts (45) terug naar het voorplan. En dan zwijgen we nog over zijn nieuwe Netflix-film.