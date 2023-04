Ed Sheeran moet weer naar de rechter voor een plagiaatzaak

Zanger Ed Sheeran moet voor de rechter komen omdat hij plagiaat zou hebben gepleegd met zijn hit Thinking Out Loud. Nabestaanden van een liedjesschrijver van Marvin Gaye vinden dat hij het ritme en de melodie heeft gebruikt van het nummer Let’s Get It On.

De nabestaanden hadden Sheeran al in 2017 aangeklaagd, maar maandag is de rechtszaak pas echt begonnen. Zij vinden dat Sheeran plagiaat heeft gepleegd met zijn hit Thinking Out Loud (2014). Hiervoor zou de zanger het ritme en de melodie hebben gebruikt van Let’s Get It On (1973) van Marvin Gaye. De rechter zal alleen kijken naar het ruwe materiaal van het nummer van Gaye.

Volgens de advocaten van Sheeran is er een gelijkenis, maar laat dit alleen maar de oorsprong van populaire muziek zien. “De twee liedjes hebben versies van een akkoordenreeks die voor alle liedjesschrijvers vrij te verkrijgen is”, zeggen ze in de rechtbank. De rechtszaak zal naar verwachting een week duren.

Eerdere plagiaatzaken

Sheeran heeft al eens eerder een plagiaatzaak gehad en gewonnen. Sam Chokri beweerde sinds 2017 dat Shape Of You (2017) gebaseerd was op een lied dat hij schreef met collega Ross O’Donoghue. Ondanks gelijkenissen konden de twee niet genoeg bewijsmateriaal voorleggen. De rechter oordeelde dat het toeval was. De zanger kreeg hierdoor ruim een miljoen euro als schadevergoeding.

Een ander lied van Marvin Gaye is ook al eens betrokken geweest bij een plagiaatzaak. Nabestaanden van de zanger vonden dat Robin Thicke, T.I. en Pharrell Williams de melodieën, akkoorden, stijl van zingen en de muziekinstrumenten van Got To Give It Up (1984) hadden gebruikt voor Blurred Lines (2013). De rechter gaf de nabestaanden in 2018 gelijk, waardoor de artiesten ruim 4,5 miljoen euro aan de nabestaanden moesten betalen.

