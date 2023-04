Drie gewonden bij ongeval op Grote Baan in Zonhoven

Zonhoven

Op het kruispunt van de Grote Baan en de Heuveneindeweg - ter hoogte van de seizoenswinkel - zijn maandag rond 19 uur een zwaar ongeval tussen twee auto’s. In een auto raakten drie personen gewonden. De bestuurder moest door de brandweer uit het wrak worden gehaald. De gewonden kregen de eerste zorg van een mug-arts en ambulanciers en werden later naar het ziekenhuis gebracht. Niemand verkeerde in levensgevaar. Door het ongeval was er wat verkeershinder. mm

