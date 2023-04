UAE Team Emirates heeft goed nieuws over Pogacar: “Over enkele dagen mag hij al indoor trainen”

Pogacar kwam afgelopen zondag na 84 kilometer zwaar ten val tijdens Luik-Bastenaken-Luik. Hij liep daarbij meerdere breuken op aan de linkerhand en -pols. Pogacar werd meteen overgebracht naar het ziekenhuis van Genk waar hij gisteren nog werd geopereerd. “Tadej had een verbrijzelde fractuur van de scafoïde waarvoor een kleine schroef nodig was om de botfragmenten opnieuw uit te lijnen. De procedure is succesvol verlopen en hij zal thuis aan zijn herstelperiode beginnen”, verklaarde teamarts Adrian Rotunno. “De aard van de blessure vergt een herstel van ongeveer zes weken. Wel zal hij direct beginnen met revalideren, over enkele dagen mag hij al indoor trainen.”

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen