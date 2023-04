Genk

Na een zware valpartij in de wielerklassieker Luik-Bastenaken-Luik zondag liep de Sloveen Tadej Pogacar een complexe polsbreuk op. Niet veel later lag een van ’s werelds beste wielrenners op de operatietafel van handchirurg Joris Duerinckx in het ZOL in Genk. “Deze breuk komt regelmatig voor bij mensen die met de fiets vallen.”