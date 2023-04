Vliegtuigpassagiers beleven schrik van hun leven nadat een van motoren vuur vat

Passagiers op een vlucht van Columbus naar Phoenix beleefden zondag de schrik van hun leven. Eén van de motoren vatte vuur nadat er ganzen in de motor waren gevlogen. Vanop de grond was te zien hoe het vliegtuig vrij laag overvloog en een raar geluid maakte. De maker van de beelden zette zijn voertuig aan de kant om te kijken vanwaar het geluid kwam: “Ik dacht dat het van mijn truck kwam.” Het vliegtuig kon wel veilig landen op het vliegveld van Columbus, in de Amerikaanse staat Ohio.