Gezoete dranken krijgen binnenkort een lagere Nutri-Score

© Hans Lucas via AFP

De Nutri-Score werd in 2018 ingevoerd en geeft op een visuele manier aan hoe gezond een voedingsmiddel is, gebaseerd op de hoeveelheid aanwezige calorieën, totale suikers, verzadigd vet, zout, eiwit, vezels, fruit, groente en noten.

Het algoritme achter deze scores - die variëren van A (gezondst) tot en met E (ongezondst) - werd door een groep specialisten onder het vergrootglas gelegd en herzien om zo beter aan te sluiten bij de geldende voedingsaanbevelingen.

In eerste instantie voor de vaste voedingsmiddelen en nu is dus ook de update voor dranken rond. Voortaan zullen dranken die zoetstoffen bevatten, zoals ‘light’ frisdrank, een minder hoge scoren krijgen. Dit omdat uit recente studies blijkt dat deze alternatieve zoetstoffen geen cruciaal gezondheidsvoordeel opleveren ten opzichte van traditionele suikers.

Daarnaast zullen melk, op melk gebaseerde dranken en plantaardige dranken voortaan in de categorie ‘dranken’ worden ondergebracht. Ook wordt de exclusieve positie van water in de verf gezet. Als enige drank die wordt aanbevolen door de internationale gezondheidsinstanties, krijgt water een A-label.

De wijzigingen moeten tegen het einde van het jaar in de zeven betrokken landen (België, Duitsland, Frankrijk, Luxemburg, Nederland, Spanje en Zwitserland) worden ingevoerd. De betrokken bedrijven krijgen daarna nog twee jaar de tijd om hun etikettering aan te passen. In ons land is het label niet verplicht.