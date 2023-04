Kimmer Coppejans laat matchballen liggen in eerste kwalificatieronde ATP-toernooi Madrid

Coppejans verloor in de eerste kwalificatieronde van de Rus Pavel Kotov (ATP 101), het tiende reekshoofd in de voorronde, in drie sets: 6-4, 3-6 en 7-6 (8/6). De partij duurde twee uur en 46 minuten. Coppejans liet in de slotset twee matchballen onbenut, bij 5-6 en in de tiebreak.

De 29-jarige Coppejans was de enige Belg in de kwalificaties in de Spaanse hoofdstad. Op de hoofdtabel in het enkelspel staat ook nog David Goffin (ATP 95). De Luikenaar opent tegen de Spanjaard Roberto Carballes Baena (ATP 53).