In afgelopen 25 jaar spaarde de Belg nooit zo weinig als nu

De Belg kon in het laatste kwartaal veel minder sparen dan normaal. De hoge inflatie leidde ertoe dat het spaarvermogen tot het laagste niveau in 25 jaar terugviel.

De Belg stond lange tijd bekend als een noeste spaarder. In de coronajaren kon die zich nog eens uitleven. Tijdens de eerste lockdown bereikte het sparen een ongeziene hoogte. In het tweede kwartaal van 2020 werd maar liefst 25,1 procent van het inkomen opzijgezet, aangezien we door de lockdown moeilijk geld konden uitgeven. Dat is nu volledig gekeerd. Volgens de cijfers van het Instituut voor de Nationale Rekeningen (INR) is sparen in het vierde kwartaal teruggevallen tot nog maar 10,8 procent van het inkomen. Dat is samen met het tweede kwartaal van 2018 meteen het laagste niveau sinds 1999, tot wanneer de data teruggaan. Over het hele jaar zakte de spaarquote – het spaaraandeel – tot 12,5 procent, ongeveer het niveau van voor corona. In 2019 bedroeg die 12,4 procent.

De reden voor de lage spaarquote hoeft niet ver gezocht: hogere uitgaven terwijl het inkomen onvoldoende gestegen is. Het inkomen van de Belgen steeg in 2022 door de automatische loonindexering met een stevige 7,2 procent. Maar dat was onvoldoende om de hoge inflatie van meer dan 10 procent te compenseren. Ruim een miljoen werknemers kreeg ook pas een indexering van het loon in januari 2023 en moest de inflatie in 2022 een jaar lang voorschieten. Daardoor konden ze minder sparen. Bovendien waren er in 2022 ook uitgestelde uitgaven bij de gezinnen, doordat na twee jaar van coronabeperkingen weer volop gereisd en gefeest kon worden.

Winstmarges bedrijven zakken ook

Dat het niet de bedrijven zijn die met het spaargeld zijn gaan lopen, tonen de cijfers over de winstmarges van bedrijven die het INR eveneens bekendmaakte. Die zakten ook, van 44,2 procent in het vierde kwartaal van 2021, naar 43,1 procent in 2022. Sinds het tweede kwartaal van vorig jaar is de winstmarge van de bedrijven aan het zakken.

Het INR bevestigde ook dat het tekort op de begroting gezakt is tot 3,9 procent, tegenover 5,5 procent in 2021.