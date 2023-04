Hasselt

In een stukje spoorwegbedding in Hasselt zijn vorige week vrijdag in een klap 18 Chinese prachtslangen gevangen door onderzoekers van het INBO. Eentje mat 1,73 meter en weeg 850 gram. Meteen het grootste exemplaar dat sinds de ontdekking van deze uitheemse slang in 2006 werd weggevangen.