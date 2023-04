Snow Valley nog gesloten na tweede lek: “Hopelijk dinsdag terug open”

Ongeveer een maand geleden moest de piste ook al ontruimd worden door een ammoniakgeur. Toen ging het om een lek in het koelsysteem. Zaterdag deed zich volgens de uitbater opnieuw een lek voor. Maandag communiceerde Snow Valley via haar Facebook-pagina dat ze de piste ten gevolge van een ‘klein lek in de noodleiding’ nog gesloten moest houden. “Wij hopen dinsdag om 16 uur terug open te gaan”, luidde het ook nog. Ook de vorige keer werd met de datum van de heropening geschoven, dus wie wil gaan skiën checkt best eerste de sociale media van de skipiste.

