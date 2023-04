Ontsnapte zeearend grijpt Lommelse kip: “Nu heeft hij weer energie om een tijdje op de vlucht te slaan”

Een van de twee zeearenden die een maand geleden zijn ontsnapt in het park van kunstenaar Koen Vanmechelen, houdt zich op in de omgeving van Lommel-Kolonie. Het Natuurhulpcentrum in Oudsbergen dacht vandaag even een kans te zien om het dier te vangen. “We hebben vandaag twee keer een oproep gehad van mensen die de vogel hadden gespot”, vertelt Dries Damiaens van het NHC.

“Rond de middag de eerste keer aan de Luikersteen, waar hij geruime tijd op de grond zat. Misschien was het dier verzwakt en konden we uitrukken om hem te vangen. Als test vroegen we de mensen het dier te benaderen en na te gaan hoe dicht ze konden komen. Dat lukte tot op een bemoedigende vijf meter. Daarom vertrokken we hier, maar na enkele minuten kregen we al bericht dat hij was gaan vliegen door het geluid van een naburige bouwwerf.” Vervolgens kwam er een tweede melding. “In de woonbuurt Kolonie had hij een kip gepakt. Dus we vrezen dat hij weer wat energie heeft opgedaan en vangen er voorlopig niet zal inzitten.”

Geen zorgen

Damiaens zegt dat mensen zich geen zorgen moeten maken om aangevallen te worden. “Hij is niet agressief naar mensen, en vliegt ervan weg. Maar het is wel duidelijk dat hij jaagt. Het is niet de eerste keer dat hij zich te goed doet aan een kip. Deze arend is een dier dat altijd gevoed is door mensen, dus hij is ook niet bang om zijn prooien in een woonbuurt te zoeken. We vrezen bijgevolg dat hij zich hier nog wel een tijdje kan voeden.”

Op de foto is te zien hoe de zeearend boven op de kip zit. “Mijn man heeft hem weggejaagd, maar toen was onze kip al niet meer te redden”, zegt de eigenaar van het onfortuinlijke dier. “Ze was helemaal opengereten. De arend is nog even langs het huis op een grote kastanjeboom gaan zitten. Daarna is hij over ons huis weggevlogen naar de bosrand. We zijn nu natuurlijk ongerust dat hij ook onze andere kippen viseert. Die zijn helemaal in paniek. De twee kleine hondjes van onze dochter houden we best binnen.”