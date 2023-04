Basic-Fit beschikt over 1.268 vestigingen in zes landen en is daarmee de grootste fitnessketen van Europa. — © Basic-Fit

Alken

Met 3,6 miljoen leden en 1.268 vestigingen verspreid over zes landen is Basic-Fit de grootste fitnessketen van Europa. In België zijn er 220 vestigingen, maar het aantal blijft groeien. “Zo willen we fitness voor iedereen toegankelijk maken.”