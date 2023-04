Belgische regering wil “zo snel mogelijk” akkoord over CO2-export naar Noorwegen

België wil “zo snel mogelijk” een akkoord sluiten met Noorwegen over de export van CO2 die door industriële fabrieken is afgevangen. Dat heeft premier Alexander De Croo (Open Vld) maandag gezegd bij een bezoek aan de hoogovens van ArcelorMittal met zijn Noorse ambtsgenoot, Jonas Gahr Støre.

De CO2 zou via een lange pijpleiding opgeborgen worden voor de kust van Noorwegen, dat geen EU-lidstaat is, maar wel over lege gasvelden beschikt. “Ons doel is om zo snel mogelijk een bilateraal akkoord te sluiten om het transport en de opslag van CO2 mogelijk te maken”, zegt De Croo.

“Noorwegen heeft hier al ervaring mee”, legt De Croo uit. “Het is geen sciencefiction. En Noorwegen heeft ervaren dat het veilig is.” Er zijn nog praktische en theoretische hindernissen om CO2 naar Noorwegen te pompen, maar die moeten door experten worden weggewerkt. “We willen klaar zijn tegen 2030. Dat is niet zo lang meer.”

De substantiële investering is nodig om zware industrie in ons land te houden. “België en Noorwegen zijn partners op heel wat domeinen”, klinkt het na het bezoek. “En we delen het objectief om zware industrie te vergroenen.”

Er moet in eerste instantie een juridisch kaderwerk komen voor ondergrondse CO2-opslag, zodat de investering volgens een doordacht wettelijk kader kan worden gefinancierd. Belgische en Noorse experten zullen daar de komende maanden werk van maken.

ArcelorMittal

De premier heeft voor de Europese ‘North Sea Summit’, die later op de dag in Oostende wordt gehouden, een bezoek gebracht aan de hoogovens van ArcelorMittal in Gent om de gesprekken te ondersteunen. De staalfabriek is een van de belangrijke bronnen van CO2-uitstoot in Vlaanderen, die vandaag nog gewoon in de atmosfeer wordt geblazen.

Maar het is ook een pioniersfabriek binnen de internationale groep. Op termijn is het de bedoeling om de industriële uitstoot van de metaalproductie op grote schaal te gaan hergebruiken bij de productie van bijvoorbeeld biobrandstof. Of om ze dus op te slaan op een locatie waar ze niet schadelijk is voor het leefmilieu.

Vandaag is dat nog niet mogelijk omdat er geen wettelijk kader is en de infrastructuur - een lange pijpleiding die zowat 1 miljard euro zou kosten - bestaat niet. Een geschikte locatie is er wel: de kust voor Noorwegen. Maandag is daarom de aftrap gegeven van het groene project, dat al snel een decennium in beslag zal nemen om te realiseren.

“Samenwerking gebeurt vandaag al”

De ontmoeting tussen de premiers en de directie van Arcelormittal werd bijgewoond door minister van Noordzee Vincent Van Quickenborne (Open Vld) en energieminister Tinne Van der Straeten (Groen). Maar ook door bedrijven als Equinor, Engie, Fluxys en North Sea Port, die meewerken aan het project of de nodige expertise in huis hebben.

En een Noorse delegatie, die is meegereisd met premier Gahr Støre. “De samenwerking gebeurt vandaag al”, zegt die. “Er is potentieel in de afvang en opslag van CO2 en de productie van waterstof. Ik hoop dat we vooruitgang gaan zien in het komende decennium en in de komende jaren.”

Een einddatum is ook voor de Noren nog niet uitgesproken. “De pijpleiding moet nog ontwikkeld worden. We gaan nu naar de Off Shore Wind Summit in Oostende”, zegt Gahr Støre. “Want de vraag over hoe we duurzame energie zullen opwekken maakt deel uit van de equatie.”