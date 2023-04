Diederik Van den Abeele volgde koosjere chef-kok Tulli voor ‘Shalom Allemaal!’: “Ik stond ervan te kijken dat Vlamingen geïnteresseerd zijn in ons”

Tv-maker Diederik Van den Abeele kreeg een unieke inkijk in de Joodse wijk van Antwerpen. “Binnenraken in een synagoge als niet-ingewijde, begin er maar aan. Misschien volgende maand, misschien volgende week. Het duurde even voor ik besefte dat dat gewoon ‘nee’ betekende.” Tulli Padwa, een van de opvallendste figuren in de docureeks ‘Shalom Allemaal!’, zei wél ‘ja’.