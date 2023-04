Christoff speelt taxichauffeur voor 93-jarige Irma op I Love the 90’s

Irma Nulens was de enige negentiger op I Love the 90’s. De Kortessemse is al jaren een vaste klant en volgt er in de slipstream van haar kleinzoon DJ Ward. “Dit is een thuismatch voor mij. Bomma volgt mij heel enthousiast en naar mijn optreden in Hasselt komt ze dan ook altijd”, vertelt de naar Diepenbeek uitgeweken Kortessemenaar Ward Houbrechts. “Tussen 23.00 en 1.00 uur blijft ze altijd, maar daarna gaat ze graag met mijn tante naar huis. Er was een shuttledienst voorzien, alleen was die net vertrokken om een artiest weg te brengen.”

Nichtje van Christoff

En toen dook Christoff op. In de backstage, want de bezitter van vier MIA’s was in de Trixxo Arena in Hasselt als gast aanwezig. De Ninovieter bood Irma en haar dochter een rit aan. “Wat een vriendelijke jongen”, roept Irma het maandag nog altijd van plezier uit aan de telefoon. “Zo sympathiek. Eerst hebben we over I Love the 90’s gesproken en dan over het dochtertje van zijn zus Lindsay. Onmiddellijk haalde hij zijn iPhone uit om foto’s van het kindje te laten zien.”

Taxi Christoff reed niet door naar Kortessem, maar wel naar Hasselt-Centrum waar Irma bij haar dochter zou overnachten. “Als hij verder had moeten rijden, dan had hij dat ook gedaan. Zeker weten. Toen Christoff hoorde dat er geen taxi meer was, bood hij zich onmiddellijk aan. Die rit ga ik nooit meer vergeten. Ik heb hem heel fel bedankt.” Volgend jaar hoopt Irma weer van de partij te zijn op I Love the 90’s. “Zo lang dat kan voor mij, ben ik er bij.” Of Taxi Christoff haar dan mag komen uithalen? “Dat mag altijd. Echt waar, zo’n vriendelijke jongen.”