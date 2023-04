‘Friends’-acteur Matthew Perry schrapt belediging Keanu Reeves uit zijn memoires: “Ik was gemeen”

Acteur Matthew Perry (53) – tot in de eeuwigheid beter bekend als Chandler Bing uit ‘Friends’ – belooft om enkele gemene uithalen aan het adres van collega-acteur Keanu Reeves (58) uit de toekomstige edities van zijn memoires te halen. “Ik was gemeen.”

Matthew Perry bracht vorig najaar zijn memoires uit, Friends, lovers and the big terrible thing. Daarin toont hij kritisch voor zichzelf – Perry heeft het onder meer over zijn alcohol- en medicijnverslaving – maar ook voor anderen. Opvallend genoeg krijgt Keanu Reeves, bekend van hoofdrollen in filmreeksen als The Matrix en John Wick, er flink van langs. “Waarom loopt iemand als Keanu Reeves nog rond terwijl getalenteerde acteurs zoals River Phoenix en Heath Ledger gestorven zijn?”, vraagt hij zich tweemaal af.

Een halfjaar na de verschijning van zijn boek trekt Perry die zware woorden weer in. “Ik heb iets stoms gezegd. Het was gemeen”, zegt hij tegen The Los Angeles Times. “Ik koos zijn naam eruit omdat we in dezelfde straat wonen. Ik heb mijn verontschuldigingen al publiekelijk aangeboden, maar als ik hem tegen het lijf loop, zal ik me nog eens persoonlijk verontschuldigen. Toekomstige versies van mijn boek zullen zijn naam niet bevatten.”