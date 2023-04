In Portugal begint Kobe Pauwels (18) dit weekend aan een nieuw hoofdstuk in zijn carrière. In plaats van zijn Europese titel in de rallycross te verdedigen stapt hij over naar de circuitracerij. “Hier liggen meer kansen om fabrieksrijder te worden. Beste rookie moet ik sowieso zijn, maar eigenlijk hoop ik vooraan mee te doen.”