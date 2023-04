Russell Crowe was niet te spreken over originele script van ‘Gladiator’: ‘Absolute rommel’

Russel Crowe blikt in een interview met Vanity Fair terug op de opnames van de blockbuster uit 2000 die van hem een wereldster maakte. De Australisch-Nieuw-Zeelandse acteur won een Oscar voor Beste Mannelijke Hoofdrol voor zijn vertolking van de Romeinse generaal/slaaf Maximus, maar als hij niet had aangedrongen op wijzigingen in het script, had de film zomaar kunnen floppen.

“Ik had al in meer dan twintig films meegespeeld, dus had ik vertrouwen in mijn kwaliteiten als hoofdrolspeler”, zegt Crowe tegen Vanity Fair. “Maar waar ik géén vertrouwen in had, was alles om me heen. We hadden een geweldig concept, maar het script was rommel, absolute rommel. Er zaten allerlei vreemde scènes in. Plots ging het over een soort sponsordeals voor strijdwagens, daar kon een modern publiek niets mee.”

Crowe was zo misnoegd over het script dat hij naar eigen zeggen op het punt stond op te stappen. “Ik dacht bij mezelf: misschien stap ik beter op een vliegtuig, weg van hier.” Uiteindelijk kon regisseur Ridley Scott hem overhalen om aan boord te blijven. “Hij zei me dat we niets zouden filmen waar ik niet honderd procent achter stond. We zijn dan maar aan de opnames begonnen met 21 bladzijden script waarover Ridley en ik het eens waren. Terwijl een script meestal zo’n 110 bladzijden telt.”

Doorzetten bleek de juiste beslissing, want won Gladiator vijf Oscars, waaronder die voor Beste Film.