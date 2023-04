Tweede seizoen ‘Heartstopper’ in augustus op Netflix

Op 3 augustus zullen we het vervolg kunnen bekijken van Nick en Charlie, de twee hoofdrollen in de Netflixserie Heartstopper. De reeks is gebaseerd op de graphic novel van Alice Oseman en is immens populair onder de lezende jongeren. Het verhaal gaat over Nick en Charlie, die niet alleen vrienden worden maar ook onverwachts verliefd worden. Het eerste seizoen verscheen in april 2022 op Netflix en een maand later werd het tweede én het derde seizoen al aangekondigd.

Kit Connor (19) en Joe Locke (19) zullen opnieuw de hoofdrollen op zich nemen.

(sgg)