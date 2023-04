Vrouw van Rob de Nijs voorzichtig optimistisch over zijn gezondheidstoestand: “Hij wist waar hij was en kneep in mijn hand”

De vrouw van Rob de Nijs is voorzichtig optimistisch over het herstel van de zanger — © Hollandse Hoogte / Mario Nap Fotografie

In de loop zaterdagavond verbeterde de situatie van De Nijs licht. “Ik heb zelfs een paar woorden met hem kunnen wisselen. Hij wist waar hij was en kneep in mijn hand”, zegt de echtgenote van de zanger Henriëtte tegen De Telegraaf. Zij is de laatste dagen nauwelijks van zijn zijde geweken. “Het blijft ernstig en we zijn er nog lang niet, maar het ziet er beter uit dan de afgelopen dagen. Alleen al het feit dat hij er nog is!”

In het ziekenhuis kreeg De Nijs enkel bezoek van zijn naasten, onder wie zijn drie zonen (Yoshi en Robbert uit zijn huwelijk met actrice Belinda Meuldijk, en de 11-jarige Julius samen met Henriëtte) en zijn broer. De familie heeft niets dan lof voor zijn verzorging en het team van artsen dat hem uit een absolute crisissituatie hielp. “Hij wil zo graag leven”, zegt Henriëtte. “Hij heeft daar natuurlijk ook alle reden toe, met zo’n jong kind om ons heen. Ik blijf mensen vragen: brand alsjeblieft een kaarsje. Het helpt echt!”

Kaars voor het raam

Haar spontane actie om als steunbetuiging aan Rob ‘een kaars voor het raam te zetten’, zoals in zijn bekende hit, kreeg enorm veel navolging. Zelfs op de Nederlandse radiozender NPO 3FM riep dj Eddy Keur zijn veelal jonge luisteraars op dat te doen. Ook komiek André van Duin, talloze andere collega’s en fans in Nederland en België gaven er gehoor aan. Mensen deelden op sociale media foto’s van hun kaars.

De familie is ook dankbaar voor de mensen die donderdagavond te hulp schoten nadat een alarmmelding was gedaan vanuit de buurtwhatsapp. Henriëtte, die vroeger verpleegster was, handelde snel en paste mond-op-mondbeademing toe. “Nog voordat de hulpdiensten indrukwekkend snel arriveerden, kwamen er buren die aanboden te helpen met reanimeren”, zegt ze. De echtgenote van de zanger kan nauwelijks beseffen dat de meest kritieke fase nu voorbij lijkt, al is duidelijk dat De Nijs een flinke klap heeft gekregen. “Maar we zijn zo dankbaar voor wat iedereen heeft gedaan. Hij is er nog, en ik geniet van elke dag met hem. Wat een man!”, zegt Henriëtte.