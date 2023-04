Bewoners van wzc Maasmeander openen toegankelijke beweegroute in Maasmechelen

De start is voorzien aan de hoofdingang van de Maasmeander op de parking van de bibliotheek. Je vindt hier ook het startbord met de route terug. Onderweg zijn er 11 stopplaatsen met beweegoefeningen. Deze punten staan aangeduid op de route en zal je onderweg herkennen aan de hand van groene oefenborden. De route eindigt weer aan de bibliotheek.De totale lengte van de route is 1,4 kilometer of 2000 stappen. Wandel je liever een korter stukje? Dan kan je de route perfect inkorten of opdelen naar je eigen mogelijkheden.Het initiatief voor de beweegroute kwam van de kinesisten van woonzorgcentrum Maasmeander en werd gerealiseerd door het lokaal bestuur in samenwerking met de gemeentelijke gehandicaptenadviesraad. Deze samenwerking is een mooi voorbeeld van burgerparticipatie in Maasmechelen.