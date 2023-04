Ysaline Bonaventure geraakt in Madrid niet voorbij eerste kwalificatieronde

Bonaventure, het zesde reekshoofd in de voorronde, verloor in de eerste kwalificatieronde tegen de Roemeense Elena Gabriela Ruse (WTA 158) in drie sets: 3-6, 6-3 en 6-1. De partij duurde 2 uur en 4 minuten.

De 28-jarige Bonaventure was de enige Belgische in de kwalificaties in de Spaanse hoofdstad. Op de hoofdtabel prijken Elise Mertens (WTA 29), als 24e reekshoofd vrij in de eerste ronde, en Maryna Zanevska (WTA 75), die opent tegen de Amerikaanse Sofia Kenin (WTA 138). De Limburgse treft in de tweede ronde de winnares van de partij tussen de Chinese Lin Zhu (WTA 39) en de Canadese Rebecca Marino (WTA 79).