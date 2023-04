COLUMN Limburgs Landschap - Moddersmijters voor het leven

Je kan ze op dit moment - vaak zittend op een blad - tegenkomen nadat ze zich hebben verpopt in een klein, zelf gegraven holletje in de modder langs een poel, waterplas of tuinvijver. Klaar voor een kort en intensief leven van een viertal dagen. Ik heb het over slijkvliegen. Geen flatterende naam voor een - als je even beter wil kijken - prachtig insect. Vooral hun lange vleugels - die ze als een afdakje boven hun lichaam dragen - zijn echte kunstwerkjes. Het lijken wel glasramen met lood, maar dan van een uitzonderlijke kwaliteit. De functie van die vleugels is volgens mij ook meer sieraad dan functioneel, want vliegen doen ze stuntelig en over een heel korte afstand. Hun opdracht is tot bij een partner geraken. Daarvoor zijn ze sterk genoeg. Na hun zeer kortstondige relatie legt het vrouwtje honderden eitjes. Net als bij de structuur in hun vleugels, gaat de slijkvlieg ook hier voor een mooie afgelijnde methode. Ze maken mooie rijtjes en vormen zo een vierkant op een plantenstengel vlak boven het water. Een paar weken later kruipen er larven uit de eitjes die pardoes in het water duiken. Op gevaar van hun eigen leven. Niet dat er vreemde vijanden op de loer liggen, het zijn namelijk bekenden die voor stress zorgen. Deze larven zijn zo vraatzuchtig dat ze er niet voor terugdeinzen om hun jongere broertjes of zusjes naar binnen te spelen. Dit doen ze meer dan twee jaar lang. Dat is de tijd dat ze nodig hebben om zich te ontwikkelen tot het stadium waarin ze zich gaan verpoppen. In die tijd wisselen ze tot wel 20 keer van jasje! Vervellen, zoals we dat noemen. Ze barsten als het ware om de zoveel tijd uit hun vel. Tenslotte kruipen ze uit het water om in de modder een holletje te graven. De cirkel is rond. We zijn aangekomen waar we zijn gestart. Even later vliegt er onbeholpen een nieuwe slijkvlieg rond. Het moment dat wij kunnen genieten van hun prachtige vleugels. Gewoon doen. Hun vraatzuchtige voorbereiding zien we even door de vingers.Foto's: Heinz Schimmel - Igor Van den Vonder - Peter D'Joos