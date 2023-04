Tentoonstelling 'In Gebed' verbindt kerk en kunst

Op vrijdag 21 april werd in het Pastoraal Centrum-Seminarie de tentoonstelling ‘In Gebed' afgesloten. Zes weken lang inspireerden de werken van dertien kunstenaars de bezoekers tot verstilling en bezinning. Schilderijen, beeldhouwwerk, grafiek, fotografie en installatiekunst: de tentoonstelling kende een grote verscheidenheid aan stijlen en disciplines. De organisatie Kunst op het PCS bracht vrijdagavond de deelnemende kunstenaars en meer dan vijftig geïnteresseerde bezoekers samen tijdens een finissage. Tijdens een voorafgaande ‘Table d’artistes’ leerden de kunstenaars elkaar en elkaars werk beter kennen. “De avond was een geslaagd en aangenaam gebeuren, met bijzonder geïnteresseerde mensen. Het was een heus plezier om aan zulk publiek toelichting te mogen geven bij mijn kunstwerk”, vertelt Guido Stoop, schilder en een van de deelnemende kunstenaars. “Mijn waardering gaat ook uit naar de organisatie, voor de wijze en hun inzet waarop ze kunst en kerk met elkaar verbinden. Beslist een lovenswaardig initiatief.” “Als we als Kerk naar buiten willen treden, zoals de paus van ons vraagt, dan is kunst hiertoe een uitstekende bemiddelaar”, zegt Ria Ombelets vanuit de organisatie. Medeorganisator Tom Van Wambeke staat haar bij: “Het is daarnaast ook onze droom om jonge en lokale kunstenaars een podium te bieden. Onontgonnen talenten die naar de wereld kijken en het aandurven vragen te stellen, blijven vaak onder de radar. Ik geloof dat het als bisdom ook onze missie is om de dialoog aan te gaan over levensvragen. Een dialoog die deze tentoonstelling ‘In Gebed’ beslist voor ogen had.”