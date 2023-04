171 Juventus-fans krijgen stadionverbod als gevolg van racistische spreekkoren tegen Lukaku

De bevoegde politie-instantie stelde een onderzoek in om de daders van het racisme te identificeren. Volgens Italiaanse media gaat het om ongeveer 250 personen. De prefectuur van Turijn heeft 171 fans een stadionverbod en een boete opgelegd. Het onderzoek wordt voortgezet om de andere daders te identificeren.

De heenwedstrijd van de halve finales in de Coppa Italia tussen Juve en Inter kende begin deze maand een turbulente slotfase. Lukaku werd toen racistisch bejegend door supporters van Juventus. De topschutter van de Rode Duivels scoorde diep in blessuretijd vanop de stip de gelijkmaker, maar werd even later met een tweede gele kaart uitgesloten. Nadat hij had gescoord legde Big Rom namelijk zijn vinger op de mond en hij riep ook iets naar de supporters van Juventus. Die hadden zich misdragen met oerwoudgeluiden en racistische gezangen aan zijn adres tijdens het nemen van de strafschop. Lukaku kreeg echter prompt een tweede keer geel omdat de scheidsrechter zijn viering als een provocatie beschouwde.

Het wansmakelijke voorval lokte wereldwijd reacties uit, maar op clementie moest Lukaku aanvankelijk niet rekenen. Het Italiaanse bondsparket legde hem een schorsing van één wedstrijd op. De straf werd ook in beroep gehandhaafd, maar zaterdag verleende de voorzitter van de Italiaanse voetbalbond, Gabriele Gravina, de Inter-spits “bij wijze van uitzondering en buitengewoon” gratie.

Juventus werd dan weer veroordeeld tot de sluiting voor één wedstrijd van de tribune in kwestie, maar die sluiting werd nadien opgeheven nadat Juve tegen de uitspraak in beroep was gegaan.