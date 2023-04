Salim Segers test nieuwe beweegbanken aan Het Perrehof uit

Peer

In het Peerse woonzorgcentrum Het Perrehof zijn ze graag actief in openlucht. Daarom werden vrijdag op het groten binnenplein twee beweegbanken feestelijk ingehuldigd. “Dit kadert in een groter project waarbij we willen inzetten op sociale verbinding”, duidde campusdirecteur Carla Wouters. “De banken zullen niet alleen bijdragen tot beweging van onze bewoners, maar ook tot ontmoetingen met bijvoorbeeld mensen uit de buurt die hier ook gebruik van mogen maken. Ook wordt er een hele werking rond voorzien. Zo wordt het cafetaria betrokken waarbij mensen van Monsheide helpen met de uitbating. Een beweegbank staat nog aan de kant maar zal later, als de buitenwerken klaar zijn, nog worden geplaatst.” Ook worden nog houten speeltuigen voorzien. Het totale project met een kostprijs van 100.000 euro krijgt onder andere steun van Europa en de provincie. Deputé Inge Moors en zanger Salim Segers kregen de eer om de nieuwe aanwinst uit te testen. (gvb)