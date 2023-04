De ‘wrap dress’ wordt 50: “Dankzij die ene jurk heeft Diane von Furstenberg het financieel gemaakt”

Feest bij modehuis Diane von Furstenberg. De iconische wrap dress van de in Brussel geboren ontwerpster bestaat straks vijftig jaar. Om dat te vieren gaat een expo rond het wereldberoemde kledingstuk en de designer van start in onze hoofdstad. Wat zeggen stylisten over het iconische ontwerp? “De jurk – met hoofdletter J – is het ultieme, flatterende ontwerp”, aldus styliste Linda Van Waesberge.