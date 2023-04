Nieuw proces tegen Donald Trump: columniste zegt dat ze verkracht werd in een pashokje

In New York gaat dinsdag een nieuw proces tegen de voormalige Amerikaanse president Donald Trump (76) van start. Eentje waarin hij uiteindelijk de stempel ‘verkrachter’ zou kunnen krijgen.

Bron: New York Times, Reuters, AP, The Guardian

Dit keer gaat het niet om fraude of verkiezingsfeiten, maar wel om verkrachting. De voormalige columniste en schrijfster E. Jean Carroll (79) beweert dat ze drie decennia geleden verkracht werd door de voormalige president in een pashokje van een departement store in New York.

De vrouw beschuldigt Trump ervan haar te hebben benaderd eind 1995 of begin 1996 toen ze aan het shoppen was in de winkel Bergdorf Goodman. Hij zou haar herkend hebben en vroeg haar hulp om een cadeautje uit te zoeken voor een andere vrouw. Carroll vond het toen ‘charmant’ dat Trump dat aan haar vroeg, maar toen begeleidde hij haar naar de lingerie-afdeling. “Hij had van de toonbank een doorschijnend pakje genomen en zei dat ik het moest gaan passen”, zei Carroll. “En daar kwam ik in de problemen, want we gingen de kleedkamer in en hij deed de deur dicht en dat was het.” Trump zou haar toen tegen de muur geduwd hebben en haar geforceerd gekust hebben.

“Toen drukte hij haar nogmaals tegen de muur, trok haar panty naar beneden en verkrachtte haar met geweld gedurende meerdere minuten totdat ze erin slaagde hem van zich af te duwen en de winkel uit vluchtte”, klinkt het in de aanklacht.

#MeToo

De vrouw deed destijds geen aangifte van de feiten, omdat haar vriendinnen haar waarschuwde voor Trump. Hij was een ‘machtige man’ en zou haar monddood maken. Carroll zei ook dat ze in “in shock was en zichzelf niet wilde zien als een verkrachtingsslachtoffer.”

Maar in 2019 veranderde Carroll van gedachte. Trump werd verkozen als president en #metoo had ervoor gezorgd dat heel wat vrouwen naar voren waren gekomen tegen prominente figuren. Denk bijvoorbeeld aan Hollywood-producent Harvey Weinstein.

(Lees verder onder de foto)

Maar voor Carroll speelde de verjaring van de feiten mee. Trump voor het gerecht krijgen, bleek niet eenvoudig. Tot afgelopen jaar een wet werd goedgekeurd, in de nasleep van #metoo, die slachtoffers van seksueel misbruik in staat stelt om hun aanvallers toch aan te klagen na vele jaren. Na de goedkeuring van die wet, spande de schrijfster onmiddellijk een rechtszaak aan tegen Trump.

“Wil verkeer niet verstoren”

De voormalige president heeft de feiten altijd ontkend. In 2019 noemde hij de beschuldigingen tegen hem nog “volledig vals” en zei hij dat hij haar niet kon verkracht hebben omdat ze niet “zijn type” was. En in oktober van vorig jaar noemde hij op zijn eigen sociale mediaplatform Truth Social de zaak een “complete oplichting”. Hij sprak van “een hoax, een leugen” en zei dat het nooit gebeurd was. Het feit dat Carroll geen precieze datum kan plakken op de feiten is volgens hem een bewijs daarvan. Trump zegt dat de rechtszaak eerder politiek gemotiveerd is.

Trump is niet van plan om de komende twee weken in de rechtbank te verschijnen. Hij vertelde de rechter dat hij het verkeer in New York niet wil verstoren met zijn autocolonne. De rechter vond die verklaring bespottelijk.

Op 4 april werd Trump al gearresteerd in de zaak rond pornoster Stormy Daniels. Daar werd hij beschuldigd van 34 aanklachten met betrekking tot zwijggeld om affaires in de doofpot te stoppen. Maar er lopen ook nog andere zaken tegen hem en zijn bedrijf. Zo moet hij zich onder meer verantwoorden voor de bestorming van het Capitool, de presidentsverkiezingen van 2020 en het achterhouden van geheime documenten.

© AP

(sgg)