Theo Van de Reyd pakte zondag met Turkse FC zijn eerste promotie als ‘technisch directeur’. De 67-jarige Hammenaar volgde de kampioenenmatch vanuit de rolstoel, hij herstelt van een herseninfarct. “Hij moest later nog gereanimeerd worden, belandde in een coma en had slechts elf procent overlevingskans”, vertelt dochter Leen.