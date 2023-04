Brandweer blust smeulend isolatiemateriaal in woning in Martenslinde

De brandweer Oost-Limburg is maandag rond 13 uur uitgerukt naar een woning in de Martenslindestraat in Martenslinde. Tijdens het opspuiten van PUR in de berging was het isolatiemateriaal door de warmteontwikkeling beginnen smeulen. De brandweer brak de gyprocplaat weg om het PUR af te blussen en verluchtte de kamer. De schade bleef beperkt. siol