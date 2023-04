Drugsdealer krijgt 1 jaar met uitstel nadat hij politiemotard probeerde aanrijden tijdens vluchtpoging

Op 17 juli 2021 zagen twee politie-inspecteurs vanuit hun anonieme politiewagen achter de kerk in Bocholt hoe een nerveuze voetganger zich naar een geparkeerde Peugeot met Nederlandse nummerplaat begaf. Via het raam aan de passagierszijde wisselden ze iets uit. Alles wees op een drugsdeal. Toen het Nederlands voertuig wegreed, zetten de twee agenten de achtervolging in. “Ze gebruikten daarvoor hun licht- en geluidssignaal maar de Peugeot vluchtte weg tegen een hoge snelheid”, zo staat in het vonnis te lezen. Drie politiemotards verleenden bijstand tijdens de achtervolging.

Klapband

Op het kruispunt van de Hamonterweg en de Sportlaan verloor de Nederlander de controle over het stuur, raakte een borduur en kreeg een klapband. Toch weerhield dat hem niet om zijn auto te keren en in de richting van de agenten plankgas te geven. Hij reed daarbij frontaal op een van de motorrijders af. De agent kon net op tijd aan zijn stuur draaien waardoor hij een aanrijding wist te vermijden. De politieman kwam wel ten val.

Vervolgens probeerden twee agenten met hun politiewagen het voertuig opnieuw in te halen op de Bocholterkiezel, maar ook toen trok de Nederlander bruusk aan zijn stuur. “De agenten konden ternauwernood hun stuur omsmijten en een aanrijding vermijden”, aldus de rechter in het vonnis. Uiteindelijk wist de twintiger te ontsnappen richting Nederland waar hij uiteindelijk toch klemgereden werd. Tijdens zijn vlucht smeet de man 7 paxons uit zijn raam. De twintiger gaf de feiten toe, maar verklaarde dat hij nooit de intentie had om de agenten aan te rijden.

Volgens de Tongerse rechter heeft de man spijt en schuldinzicht. Hij veroordeelde hem daarom tot een celstraf van een jaar met volledig uitstel, uitgezonderd van zijn reeds ondergane voorhechtenis. De Peugeot werd verbeurdverklaard.