Buurtbewoners Kleine Wildernis kunnen er spelen, sporten, tuinieren of gewoon samenkomen

Lommel

Op vrijdag 21 april werd de nieuwe Kleine Wildernis in Kattenbos geopend. “Dit mooi ontwikkeld stukje natuur krijgt een echte buurtgebonden invulling”, zegt burgemeester Bob Nijs. “Het is een plek waar de buurtbewoners elkaar ongedwongen kunnen ontmoeten. Voor een activiteit of om gewoon even te buurten. Daarom is er een picknickplek, een gedeelde moestuin, een plukweide, een petanquebaan, een multifunctioneel sportveld en natuurlijke speelelementen in een groene omgeving. Al deze elementen werden samen met maatwerkbedrijf Lidwina op het terrein uitgewerkt.”

Een bevraging bij de buurt bevestigde dat er een grote vraag is naar speel- en ontmoetingsgroen. De buurtbewoners en de omwonenden van het binnengebied Hagelkruisstraat, Hoeverstee en Knapenhoef werden vervolgens betrokken bij de vormgeving, het gebruik en het onderhoud van dit stukje speelnatuur.

Om de plannen te realiseren ontving de stad een subsidie van 15.000 euro van het Agentschap voor Natuur en Bos. Alle bewoners van Kattenbos werden uitgenodigd om de inhuldiging bij te wonen met een initiatie petanque, een biodrankje en een verfrissend ijsje. “We wonen hier allemaal in de buurt. Nu hebben we een degelijk voetbalveld om met onze vrienden te voetballen. Hopelijk mogen we ook ons kamp terug bouwen”, vertellen Seppe (12), Luiz (10), Korneel (11), Noah (11) en Jef (12). “We hebben nu veel ruimte om te spelen. Ook kunnen we petanquen. We zijn heel blij met deze nieuwe speelruimte. (nma)