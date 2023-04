Dit is waarom je nu langer aanschuift aan de verkeerslichten bij de McDonald’s in Houthalen. — © Dick Demey

Houthalen-Helchteren

Wie regelmatig over de Noord-Zuidverbinding rijdt, heeft het wellicht al gemerkt: de laatste maanden is het drukker op het kruispunt bij de McDonald’s in Houthalen. En daar is een reden voor. “De kruispunten op de Grote Baan zijn eind 2022 conflictvrij gemaakt.”