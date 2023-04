Chloë Boonen en Erik Vanhove verkozen tot sportfiguren van Kinrooi

Kinrooi

In Kinrooi werden de sportkampioenen op het podium gezet. “Bij de dames werd de 15-jarige Chloë Boonen verkozen tot sportvrouw van het jaar”, vertelt schepen van Sport Mark Hoedemakers. “Als eerstejaars werd Chloë in 2022 direct vicekampioen motorcross bij de dames. Erik Vanhove, deelnemer aan de beruchte Ironman Hawai in 2022, werd de sportman van het jaar. Erik is gepassioneerd door sport als leerkracht LO, voorzitter van een triatlonclub en lid van de sportraad van Kinrooi.”