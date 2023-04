Sergio Herman verliest twee Michelinsterren van restaurant Pure C

Pure C, het restaurant van de bekende Nederlandse chef Sergio Herman, prijkt niet langer op de lijst met Michelinsterren in Nederland. Afgelopen jaar kreeg het restaurant er nog twee.

Het Zeeuwse restaurant ontving in 2011 zijn eerste Michelinster en in 2018 een tweede. Voor de topchef is het opnieuw een domper nadat hij eerder afscheid moest nemen van tweesterrenchef Syrco Bakker. Hij kondigde in december 2022 aan dat hij in het voorjaar van 2023 zou stoppen bij Pure C. “Nu ben ik klaar om mijn eigen verhaal te schrijven”, zei Bakker toen. Hij werkte vijftien jaar lang samen met Sergio Herman en beschreef Herman als zijn ‘mentor’.

De Nederlander Jeffrey Laarberg is de opvolger van Bakker bij Pure C. Hij werkte eerder bij driesterrenrestaurant Inter Scaldes in Zeeland en bij Le Pristine in Antwerpen. (sgg)