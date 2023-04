Advocaat Inez Weski twee weken langer vast

Advocaat Inez Weski blijft twee weken langer in voorarrest. Dat heeft de rechter-commissaris van de rechtbank in Rotterdam maandag besloten, meldt het Openbaar Ministerie. Weski stopt de verdediging van Ridouan Taghi. Dat hebben haar advocaten bekendgemaakt.

De advocaat mag nog steeds geen contact hebben met de buitenwereld, alleen met haar advocaat. “De aan verdachte opgelegde beperkingen duren voort”, zegt het Openbaar Ministerie daarover.

De 68-jarige Weski, die hoofdverdachte Ridouan Taghi bijstaat in het liquidatieproces Marengo, is vrijdag aangehouden. Zij wordt verdacht van deelname aan een criminele organisatie die bezig is met internationale drugshandel en witwassen en het schenden van geheimen. Haar kantoor en woning zijn doorzocht.

LEES OOK. Ze kost 400 euro per uur en is berucht door het Aquino-proces: Inez Weski verdedigt vijand van Peter R. de Vries

Na haar aanhouding werd een geplande zitting op dinsdag van Marengo uitgesteld. De rechtbank had dit besloten na een verzoek van de advocaten die het woord zouden voeren.

Het strafproces Marengo gaat over meerdere liquidaties en pogingen daartoe. Tegen Taghi is een levenslange gevangenisstraf geëist. Op 20 oktober staat de uitspraak gepland, maar het is de vraag of dat gaat lukken.