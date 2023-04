102-jarige Nand uit Bocholt leest nog elke dag de krant

Bocholt

Ferdinand ‘Nand’ Sleurs, vierde samen met zijn familie zijn 102de verjaardag. De voormalige landbouwer Nand woonde tot eind 2022 zelfstandig in een serviceflat aan het WZC De Voorzienigheid. “Met hulp van mijn kinderen en het verzorgingsteam lukte dat, sinds kort ben ik thuis in het woonzorgcentrum“, vertelt hij. Nand is een fervent lezer van het Belang van Limburg. “De krant lees ik elke dag, zo blijf ik op de hoogte van wat er gebeurt in de wereld.” Zijn vrouw Alda overleed in 2011. Het koppel zette vier kinderen op de wereld. De gezondheid is nog steeds goed en een heerlijke koffie met een lekker koekje slaat Nand nooit af. (rdr)