Vierde remise op een rij tussen Nepomniachtchi en Ding, Rus behoudt de leiding in WK schaken

Ook de elfde partij tussen de Chinees Liren Ding en de Rus Ian Nepomniachtchi is na 39 zetten op een gelijkspel uitgedraaid. Daarmee krijgen beide schakers een half punt bij, maar de Rus behoudt zijn voorsprong van zes punten tegenover de vijf punten van Ding. Het is al de vierde remise op rij tussen de twee grootmeesters waardoor Nepomniachtchi op anderhalf punt komt van de wereldtitel. Woensdag gaat het duel tussen beide heren in Astana verder.

Ding, die met de zwarte stukken speelde, gaf aan dat hij niet veel kansen had om een beslissing te forceren. “Natuurlijk zal ik proberen mijn best te doen in de laatste drie wedstrijden. Ook morgen hebben we een rustdag, dus heb ik meer tijd om wat extra ideeën voor te bereiden.”

“Ik kan niet zeggen dat ik helemaal tevreden ben met het resultaat van de wedstrijd van vandaag. Maar hoe dan ook in mijn situatie is een gelijkspel een acceptabel resultaat”, reageerde Nepomniachtchi achteraf. Ook de Russische grootmeester zei dat de klus nog niet geklaard is. “Er zijn nog drie partijen te gaan. Natuurlijk is het nog niet voorbij.” Weliswaar zou de 32-jarige Rus met een overwinning Ding onder extreme druk kunnen zetten.

Op het wereldkampioenschap worden veertien partijen gespeeld. Een overwinning levert één punt op, een gelijkspel geeft elke speler een half punt. De eerste speler die 7,5 punten behaalt, wint. Bij een gelijke stand valt de beslissing in een tiebreak op 30 april. Uittredend wereldkampioen Magnus Carlsen doet niet mee. Het prijzengeld bedraagt 2 miljoen euro. De winnaar ontvangt 60 procent, de verliezer krijgt 40 procent.