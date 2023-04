Houthalense fraudekoning Ömer B. riskeert drie jaar cel in nieuw phising-dossier

De 35-jarige Houthalenaar Ömer B. hangt drie jaar cel boven het hoofd voor phising. Via valse e-mails en websites wist hij tal van klanten vele duizenden euro’s armer te maken. De man is een berucht sjoemelaar. Zo was hij ook de spilfiguur in de fraudezaak rond notaris Marc S. in Houthalen-Helchteren.

Intussen verblijft de Houthalenaar in de gevangenis van Leuven. Jarenlang was hij voortvluchtig nadat meerdere schuldeisers hem op de hielen zaten. In 2021 wist de politie hem uiteindelijk op de luchthaven van Zaventem op te pakken. Maandag moest hij samen met nog zeven kompanen voor de Hasseltse correctionele rechtbank verschijnen. Deze keer ging het voor feiten tussen december 2015 en februari 2016. In naam van de Rabobank liet hij valse mails versturen om digipassen te bemachtigen. Ook troggelde het gezelschap slachtoffers geld af door ze naar nagemaakte websites van financiële instellingen en bpost te leiden. Advocate Sophia Lycops schetste dat een gedupeerd koppel een valse mail van Fortis ontving. “Ze vulden er hun persoonlijke gegevens in, waarna 24.730 euro verdween.” Fortis kon 14.000 euro recupereren, maar het koppel eist nu de resterende 10.000 euro terug.

Doodgeschoten kompaan

Op de beklaagdenbank kreeg Ömer B. het gezelschap van een 28-jarige Nederlandse hacker. Bij zijn thuis troffen de speurders belastend informaticamateriaal aan plus 20.000 euro. “Hij had via het Darkweb 600.000 Belgische mailadressen voor 181 euro gekocht. Verder zijn er bij hem blanco bankkaarten, verwijderde bestanden met lijsten van kredietkaarten en pincodes, software om in bulk mails te versturen, fiches met persoonsgegevens met rekeninginformatie zoals tegoeden en zelfs foto’s van huizen en ook verwijderde Skype-accounts aangetroffen”, somde de procureur op. Net als Ömer B. moet hij vrezen voor drie jaar cel en 4.000 euro boete. Er was ook nog een plek gereserveerd voor Orpheo Gefferie uit Almere, maar hij kwam in 2019 om tijdens een schietpartij in een Amsterdamse garage.

Al tot 2031 in de cel

Voor de overige personen, de zogenaamde geldezels, zijn straffen van 8 maanden tot 1 jaar cel gevraagd. Ze stelden hun adres of rekening ter beschikking van de spilfiguren om er de ontvreemde gelden op te laten toekomen. Ömer B. heeft zich doorheen de jaren een stevige reputatie bij justitie opgebouwd. Al bijna tien keer is hij veroordeeld voor schriftvervalsing, phising of witwas.

Het meest spraakmakend was zijn veroordeling tot vijf jaar cel voor het gesjoemel rond notaris Marc S. Er was een bedrag van 4 miljoen euro mee gemoeid. De aalgladde Ömer B. wist Marc S. zover te krijgen om via allerhande fictieve boekingen en boekhoudkundige trucs overschrijvingen in zijn voordeel uit te voeren. Stelselmatig stortte de beïnvloedbare notaris kleine sommen van zijn klanten door naar de rekening van Ömer B. en zijn kompanen. De Houthalense Turk leidde een liederlijk leven met snelle bolides, een zeer grondig gerenoveerde woning en investeringen in Turkije en in kebabzaken. “Hij zal nog een hele tijd in de cel moeten verblijven”, klonk het maandag in Hasselt. “Tot oktober 2031 zal hij al sowieso onder toezicht van justitie staan. Ik vraag opslorping met een eerder vonnis van de strafrechter in Hasselt,” aldus zijn advocaat Anthony Mallego. Voor de andere verdachten is eveneens de opslorping of de vrijspraak gevraagd. Vonnis op 22 mei.